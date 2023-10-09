Диетолог рассказала, на что нужно заменить кофе осенью, чтобы сохранить здоровье

Осенью и зимой необходимо добавить в рацион тёплые напитки и блюда, а также продукты с витамином C. Три главных правила питания перечислила нутрициолог, спортивный диетолог и тренер Мария Волынкина.

По словам эксперта, в период холодов нельзя ходить с чувством голода. Нужно полноценно питаться, не пропускать завтрак, обед и ужин. Стабильное питание позволит накопить необходимое количество витаминов, клетчатки и других микроэлементов.

"Также в осенне-зимний период важно перейти от холодных блюд, таких как салаты с огурцами и помидорами, к тёплым, например к рагу с тушённым мясом с овощами и супам. Кроме того, нужно пить не холодную воду, а тёплую", — слова Волынкиной приводит телеканал "Москва 24".

Также специалист советует заменить кофе на чаи с имбирём, лимоном, шиповником, апельсином или мёдом для укрепления иммунитета. Напитки на основе этих продуктов богаты витамином C. А он важен для организма осенью и зимой, подчеркнула Волынкина.

Витамин C можно получить, и употребляя цитрусовые, груши, финики и цветную капусту. Кроме того, осенью и зимой в свой рацион можно добавить тыкву и приготовить из неё суп, тёплый салат, кашу и десерты, подытожила нутрициолог.