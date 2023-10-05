Составлен топ-3 самых полезных ягод, на которые нужно налегать осенью

Осенние ягоды не такие сладкие, как летние, — они часто горчат и кислят. Однако в них содержится много витаминов и минералов, которые поддерживают иммунитет в холода. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" и гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала Лайфу, на что нужно налегать осенью.

Гранат

Этот плод содержит максимальное количество полезных веществ. Он богат клетчаткой, калием, танином и витаминами C, A, K, 15 аминокислотами, пять из которых — незаменимые. При этом ягода низкокалорийная. На 100 граммов продукта приходится всего 70–75 ккал, а на 100 граммов свежевыжатого сока — около 65 ккал, пояснила Кашух. Гранат укрепляет иммунитет, нормализует давление и уменьшает риск развития болезней сердца и сосудов.

"Принято считать, что гранат поднимает гемоглобин. Но на самом деле анемию этой ягодой не вылечить. Чтобы получить суточную норму железа, придётся ежедневно выпивать более 2 литров гранатового сока — а это чревато проблемами с ЖКТ и с зубной эмалью", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Облепиха

Эта ягода созревает ранней осенью. Если добавить в рацион 100 граммов облепихи, вы получите две суточные нормы витамина C, половину суточной нормы витамина B6, а также бета-каротин и витамин E, добавила врач. В облепихе содержится много калия, кальция, жирных кислот, например, омега-7.

Виноград

В нём содержится много витаминов A, E, C и K, витаминов группы B, калия, фосфора и кальция. А также, по словам Кашух, виноград богат антиоксидантами — ресвератролом, антоцианом, кверцетином и катехином. Вещества помогают организму бороться с агрессивными обломками молекул, не дают появиться раковым клеткам и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, подытожила медик.