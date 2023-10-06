Диетолог назвала продукты, которые помогут согреться осенью

Осенью люди мёрзнут не только из-за холода, но и из-за нехватки витаминов, которые можно восполнить, правильно питаясь. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Она уточнила, что чаще всего осенью мёрзнут те, кто имеет дефицит мышечной массы и вегетососудистые нарушения. Чтобы согреться осенью, специалист посоветовала включать в рацион блюда с острым перцем. Этот продукт создаёт ощущение тепла в организме, а кто-то даже начинает потеть после его употребления. Также стоит есть мясо, которое необходимо человеку круглый год, ведь это строительный материал для организма.

"Мясо нужно есть вне зависимости от сезона. Потребность в белке человек испытывает ежедневно. В осеннее время года лучше отдавать предпочтение более жирным видам мяса", — посоветовала Макиша.

По её словам, согреваться можно и горячими напитками. Они приводят к расширению сосудов желудка и полости рта, что усиливает кровоток и за счёт этого даёт ощущение тепла. Это может быть кофе с молоком и сливками либо чай с лимоном.