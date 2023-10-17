Названы пять лучших витаминов для приёма осенью, которые помогут сохранить молодость

В осенний период человеческий организм страдает от нехватки витаминов. Поэтому именно в это время года люди часто болеют. Диетолог и кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, какие витамины нужно пить осенью и в каких продуктах они содержатся.

По её словам, с сентября по ноябрь организму нужны полезные вещества, которые укрепляют иммунитет и качество волос с ногтями. Копытько акцентировала внимание на витамине C. Он содержится в цитрусовых, красном болгарском перце, шиповнике и облепихе.

"Это фактически барьер для сезонных заболеваний. Если в организме его достаточно, риски подхватить вирусы и инфекции снижаются", — пояснила медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Также эксперт отметила пользу приёма цинка, так как он защищает организм от простуды. Среди прочего цинк, по словам диетолога, улучшает мужское здоровье, образуя тестостерон. Женщинам же этот элемент будет полезен для сохранения молодости кожи. Источником цинка являются морепродукты, орехи и красное мясо, пояснила кандидат наук.

Кроме того, осенью нужно пить витамин В12, говорит Копытько. Он вырабатывает железо и поддерживает в норме уровень гемоглобина. B12 содержится в говяжьей печени и красном мясе. Особое внимание стоит уделить и витамину А, который улучшает зрение и синтезирует противовирусные вещества. Чтобы получить его, нужно употреблять печень, морковку и черноплодную рябину, сказала Копытько.

За молодость отвечает витамин Е. Он синтезирует коллаген в организме, укрепляет ногти и волосы. А ещё витамин E следует пить людям с аллергией на холод. Вещество можно найти в растительных маслах: оливковом, льняном и тминном, подытожила Копытько.