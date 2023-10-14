Врач раскрыл секреты питания, чтобы не заболеть осенью

Осенью необходимо включить в рацион нежирное мясо и овощи, а вот лук и чеснок, точно также как и рекламируемые БАДы, не принесут ощутимой пользы для здоровья. Об этом сказал RT врач-терапевт компании "СберЗдоровье" Игорь Алентов.

Доктор пояснил, что если грамотно составить ежедневное меню, то никакой необходимости в пищевых добавках не будет. А навязывание блогерами и рекламой поливитаминных препаратов и БАДов — это всего лишь маркетинговый ход, не имеющий отношения к медицине и укреплению здоровья.

"Добавлять стоит разве что только витамин D под наблюдением врача, так как мы живём в условиях недостатка солнца. В остальных добавках необходимости, как правило, нет", — подчеркнул он.

Врач также развенчал миф о пользе чеснока и лука. Чтобы получить от них настоящую пользу, потребуется "разом съесть целое ведро", объяснил Алентов. Поэтому к этим продуктам нужно относиться как к хорошей витаминизированной приправе, а не защите от вирусов. По словам медика, осенью следует заменить говядину и баранину на нежирное мясо (индейка, курица), а также побольше потреблять рыбы.

Алентов добавил, что в осеннем рационе обязательно должны быть капуста, бобовые, орехи, зелень, крупы, овощи. А вот популярные сегодня киноа и авокадо, по его словам, меньше подходят нашему организму и не укрепят иммунитет.