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14 октября, 06:48

Врач назвала худшие варианты блюд на завтрак

Диетолог Ильина предупредила о вреде сладких хлопьев на завтрак

Худший завтрак — его отсутствие, однако употребление утром не той пищи может негативно сказаться на здоровье и привести к набору лишнего веса. Об этом RT рассказала врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники" Людмила Ильина. По её словам, к таким блюдам относятся, в частности, привычные для многих хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления.

"В них мало клетчатки и сложных углеводов, они низкокалорийные, быстро перевариваются и не дают нужного насыщения", пояснила специалист.

Не лучший вариант для первого приёма пищи — это выпечка, сдоба, белый хлеб, тосты, сладости, шоколадные батончики и энергетические напитки, так как их основными ингредиентами являются пшеничная мука, сахар и трансжиры, добавила специалист. Они обладают нулевой питательной ценностью и высокой калорийностью, что вызывает "сахарные качели", чувство голода и, как следствие, неизбежный набор веса.

Не стоит потреблять утром также свежевыжатые цитрусовые соки и фруктовые смузи. По словам Ильиной, они представляют собой выжимку без клетчатки и с рекордным количеством фруктозы, излишки которой позднее превращаются в жир — прямой путь к всё тому же лишнему весу. А избыток кислоты вкупе с употреблением натощак может спровоцировать раздражение слизистой желудка и гастрит, предупредила специалист.

Кроме того, эндокринолог посоветовала не завтракать бутербродами с колбасой, яичницей с беконом, чипсами, сухариками, снеками, копчёностями, жирным мясом, а также творожными и плавлеными сырками. Всё это — "калорийные бомбы" из насыщенных жиров, которые трудно перевариваются и вызывают ощущение "тяжёлой сытости", сонливость и апатию. А крепкий кофе натощак — враг сердечно-сосудистой системы, который к тому же обладает мочегонным действием.

В свою очередь, полезным завтраком Ильина назвала цельнозерновые каши, киноа, омлет с овощами, яйца всмятку, морепродукты, нежирный творог и сыр. Если же хочется добавить "немного жира", то врач советует использовать сливочное масло, авокадо или орехи. А кофеманам свой любимый напиток она посоветовала пить только после еды.

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Лайф рассказывал, какой неприятный сюрприз таит в себе чашка кофе вместо завтрака. По словам Татьяны Жаровской, напиток повышает сахар, а отсутствие питательных веществ заставляет организм использовать внутренние резервы. Далее — метаболический синдром, при котором растёт окружность талии.

Обложка ©

Unsplash / Rachel Park

Матвей Константинов
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