Назван "лёгкий" завтрак, который провоцирует отложение опасного висцерального жира на животе

Чашка кофе вместо завтрака может способствовать увеличению размера талии. Дело в том, что такая трапеза утром вызывает метаболический синдром — это висцеральный тип ожирения в сочетании с гипертонией, повышением уровня глюкозы в крови или уровня холестерина в крови. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

"Как правило, при таком поведении сначала страдает белковый обмен, а потом нарушается и жировой обмен. В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии", — объяснила врач.

По словам Жаровской, кофе повышает уровень сахара в крови — от этого и возникает ощущение сытости. Но на самом деле организм не получает питательных веществ, и ему приходится использовать внутренние резервы, что чревато истощением.

"Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, — это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда. То есть допустимо, чтобы завтрак по калорийности достигал 50% всего суточного рациона", — рассказала диетолог.

Она посоветовала включить в утреннее меню продукты, содержащие насыщенные жиры: сливочное масло, яйца, бекон. Это простимулирует высвобождение желчи и поможет пищеварению.