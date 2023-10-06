Лучше есть на завтрак: Диетолог назвал самый полезный продукт для пожилых
Нутрициолог Арзамасцев: Перепелиные яйца содержат белок, селен и витамин D
Перепелиные яйца — источник витамина D и селена. Особенно эти вещества полезны пожилым людям. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Перепелиные яйца максимально полезны для пожилых людей, потому что там достаточно большое количество витаминов группы B, в том числе B12. Он часто бывает в дефиците, и возникает анемия", — пояснил нутрициолог.
Перепелиные яйца — хороший источник легкоусвояемого белка и витамина D, поэтому этот продукт так полезен для пожилых людей, у которых часто есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. А витамин D не даёт вымывать кальций из организма.
Но яйца не только укрепляют кости, но и поддерживают работу щитовидной железы благодаря селену. Перепелиные яйца можно употреблять даже людям с излишним весом, потому что в них мало калорий. Эксперт посоветовал есть их на завтрак, чтобы получить максимальную пользу.
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