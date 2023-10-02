Невзрачные, но "живые": Названы самые полезные кисломолочные продукты

Ежедневное употребление кисломолочных продуктов поддерживает микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и снижает риск возникновения рака, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Однако не все продукты являются одинаково полезными. Приоритет в этом вопросе нужно отдавать фермерским изделиям, посоветовал он.

"Одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. К тому же кисломолочные продукты — это хороший, качественный белок, там относительно мало сахара. Примерная порция — это стакан кефира, упаковка творога или две столовые ложки сметаны", — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

Дабы не навредить организму при ежедневном употреблении кисломолочки, нужно грамотно подходить к её выбору, заявил Гинзбург. Отпугивать должны длительный срок хранения и присутствие в составе сахара. Польза от таких продуктов является минимальной.

"Желательно употреблять разные кисломолочные продукты с коротким сроком годности местного производства. Обычно они более невзрачные на вид, в простых пакетах, но это "живые" продукты. Это могут быть национальные кисломолочные продукты, например катык, айран", — перечислил диетолог.