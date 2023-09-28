Назван топ-5 полезных овощных соков

Диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева перечислила самые полезные овощные соки, в которых содержится много необходимых веществ для организма. По словам медика, стоит отдать предпочтение напиткам из моркови, свёклы, зелени, капусты и тыквы.

"Натуральные овощные соки положительно влияют на обменные процессы, способствуют восстановлению водного баланса, оказывают мощное оздоровительное воздействие на организм. Их употребление может хорошо сказываться на самочувствии, давать дополнительный источник энергии, помогать быстро восстановить силы", — подчеркнула Дзантиева в беседе с радио Sputnik, добавив, что по сравнению с фруктовыми овощные соки менее калорийны, содержат меньше углеводов, сахара.

Сок из моркови содержит много каротина, это предшественник витамина А, пояснила доктор. Он полезен для кожи, зрения, обменных процессов. Что касается свёклы, то в ней содержится большое количество витаминов группы B, E, фолиевой кислоты, рибофлавина, тиамина и аскорбиновой кислоты, отметила специалист. Дзантиева посоветовала добавлять в морковный или свекольный сок немного сливок или растительного масла.

Сок из зелени и овощей зелёного цвета — с сельдереем, петрушкой или укропом, по словам эндокринолога, богат витаминами, железом, фолиевой кислотой и хлорофиллом. Кроме того, диетолог посоветовала пить сок из капусты и тыквы. Капуста является источником витамина С, который защищает организм от простуды, не даёт заболеть после интенсивных физических и умственных нагрузок, а тыква богата клетчаткой и витаминами. Но овощные соки эксперт рекомендует пить в меру, не более 200–300 миллилитров в день, так как сильно концентрированные соки вредят ЖКТ.