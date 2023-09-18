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17 сентября, 23:37

Ослабляют иммунитет: Названы продукты, от которых стоит отказаться в холодный период

Биологи: Осенью лучше отказаться от хлеба, алкоголя и сырых фруктов

Осенью и зимой организм человека работает несколько иначе, чем в тёплое время, а значит, меняются и потребности. Так, например, не все продукты, которые нужны летом, полезны осенью или зимой, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" биолог Наталья Колман.

По её словам, стоит отказаться от холодных продуктов, напитков, фруктовых и овощных соков из магазина, в которых много сахара и красителей. Всё это забирает на себя силы организма, ослабляя работу иммунной системы. Сырые фрукты и овощи лучше тоже по максимуму убрать из рациона, ведь в них есть вещества, вызывающие воспаление кишечника. К счастью, для растительной пищи есть альтернатива — ферментированная или приготовленная пища.

В холодный период следует отказаться от белого хлеба и алкоголя. Как посоветовала член КДЦ "Диетологи России" Анастасия Кондаурова, необходимо исключить из рациона и газировки с высоким содержанием сахара. Поменьше стоит есть и консервы, ведь в них содержится слишком много соли.

"Также стоит исключить или ограничить употребление жирных мясных продуктов — они нагружают печень, белого хлеба — способствует набору жировой массы в условиях сниженной подвижности, спиртных напитков — вызывают проблемы с терморегуляцией и нарушают потоотделение", — пояснила Кондаурова.
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Ранее нутрициолог Ангелина Водолазская дала совет, как избежать дефицита микро- и макронутриентов. По её словам, перед наступлением осени важно добавить в свой рацион овощи, богатые полезными веществами.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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