Врач-кардиолог и профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Грант Шехян опроверг миф о пользе коньяка для сосудов и стабилизации давления. По его словам, алкогольный напиток расширяет сосуды и снижает давление, которое человек не в силах контролировать. "Вторая часть Марлезонского балета" — учащённое сердцебиение, или тахикардия.

Шехян сравнил, как влияют на человека водка и коньяк. Так, первая быстрее всасывается и моментально вызывает опьянение. Передозировка — это самое малое, что ждёт выпившего, страшнее только новые заболевания и более стремительный алкоголизм. Коньяк же воспринимается людьми как более мягкий напиток из-за медленного всасывания. Это достигается благодаря дубильным веществам. Однако этот напиток плохо сказывается на работе слизистой желудка.

"Ни стопка коньяка, ни стопка водки полезными для здоровья не являются, потому что регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах приводит к развитию хронического алкоголизма. Это в первую очередь психическое заболевание. Оно выражается в том, что человек на первоначальной дозе никогда не остановится, у него возникает потребность её постепенно увеличивать. Поэтому стопочка в обед через достаточно короткое время превращается в полбутылки, бутылку и так далее", — предупреждает врач-кардиолог.

Кроме серьезных психических заболеваний и социальных проблем, алкоголь плачевно сказывается на работе важных органов: печени, поджелудочной железы и почек.