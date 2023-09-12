Родителям объяснили, почему детям не стоит давать детское шампанское
Нарколог Холдин: Детское шампанское может спровоцировать подростковый алкоголизм
Не стоит во время праздничных застолий давать детям сладкую газировку, стилизованную под детское шампанское, ведь это может заставить их в подростковом возрасте взяться за спиртное. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По его словам, родители должны на своём примере показать детям, что без алкоголя во время праздника тоже можно веселиться. Таким образом стоит пресекать у ребят подражание взрослым в плане распития шампанского. Нарколог пояснил, что лишь поначалу это воспринимается как игра, но потом может перерасти в пагубную привычку. Лучше заменить этот атрибут праздника на какое-нибудь хобби.
"Как показывают практика и статистика, и ребёнок, и взрослый выбирают трезвую жизнь, когда она увлекает их гораздо сильнее, чем встречи с компаниями, где выпивают алкоголь", — пояснил Холдин.
Ранее заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в российских регионах должно быть больше детских площадок и общественных пространств, надо увеличить доступность секций, чтобы у детей не оставалось даже времени на распитие спиртных напитков.
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