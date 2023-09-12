Родителям объяснили, почему детям не стоит давать детское шампанское

Не стоит во время праздничных застолий давать детям сладкую газировку, стилизованную под детское шампанское, ведь это может заставить их в подростковом возрасте взяться за спиртное. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, родители должны на своём примере показать детям, что без алкоголя во время праздника тоже можно веселиться. Таким образом стоит пресекать у ребят подражание взрослым в плане распития шампанского. Нарколог пояснил, что лишь поначалу это воспринимается как игра, но потом может перерасти в пагубную привычку. Лучше заменить этот атрибут праздника на какое-нибудь хобби.

"Как показывают практика и статистика, и ребёнок, и взрослый выбирают трезвую жизнь, когда она увлекает их гораздо сильнее, чем встречи с компаниями, где выпивают алкоголь", — пояснил Холдин.