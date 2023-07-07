В российских регионах должно быть больше детских площадок и общественных пространств, надо увеличить доступность секций, чтобы у ребёнка не оставалось даже времени на распитие спиртных напитков. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Это общественная проблема, которую нужно всем вместе решать. Отдельно с ней не справятся ни учителя, ни государство в целом, ни родители. Конечно, этому способствует детский досуг. Ребёнок должен быть занят с утра до вечера. Так вряд ли у него сил хватит потом ещё вечером куда-то пойти, алкоголь найти", — отметил он в беседе с Ura.ru.

Парламентарий добавил, что в некоторых деревнях можно встретить единственную лавку около Дома культуры, где раздают Wi-Fi, и детям в таком случае действительно нечем заняться, поэтому они и начинают злоупотреблять алкоголем.

"Система детского досуга при школе, при различных спортивных организациях или в кружках, в общественных пространствах должна быть единая по всей стране. Тогда бы они играли в футбол, баскетбол или воркаутом занимались. Младшие тянулись за старшими, которые спорят, кто сильнее, так и происходит вовлечение", — добавил Леонов.