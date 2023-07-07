Врачи не нашли метанол в крови детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске

Семеро из отравившихся алкоголем в Первоуральске подростков выписаны из больниц, двое детей ещё продолжают лечение. По результатам лабораторных исследований в крови пострадавших не был обнаружен опасный метанол, сообщили Лайфу в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены. Двое продолжают лечение", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ведомстве, по факту отравления несовершеннолетних начато расследование, сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.