Врачи не нашли метанол в крови детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске
Роспотребнадзор: Метанол не нашли в крови у отравившихся спиртным на Урале детей
Семеро из отравившихся алкоголем в Первоуральске подростков выписаны из больниц, двое детей ещё продолжают лечение. По результатам лабораторных исследований в крови пострадавших не был обнаружен опасный метанол, сообщили Лайфу в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
"В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены. Двое продолжают лечение", — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в ведомстве, по факту отравления несовершеннолетних начато расследование, сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.
Напомним, в Первоуральске Свердловской области подростки были госпитализированы с отравлением алкоголем. Накануне, 6 июля, несколько детей 2009-го и 2010 года рождения распивали спиртное на берегу пруда в посёлке Пильная, после чего им стало плохо. Напитки пострадавшим купила их совершеннолетняя знакомая. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации.
ТАСС / Мария Дмитриенко