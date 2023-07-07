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7 июля, 10:19

Врачи не нашли метанол в крови детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске

Роспотребнадзор: Метанол не нашли в крови у отравившихся спиртным на Урале детей

Семеро из отравившихся алкоголем в Первоуральске подростков выписаны из больниц, двое детей ещё продолжают лечение. По результатам лабораторных исследований в крови пострадавших не был обнаружен опасный метанол, сообщили Лайфу в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены. Двое продолжают лечение", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ведомстве, по факту отравления несовершеннолетних начато расследование, сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.

В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям

В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям

Напомним, в Первоуральске Свердловской области подростки были госпитализированы с отравлением алкоголем. Накануне, 6 июля, несколько детей 2009-го и 2010 года рождения распивали спиртное на берегу пруда в посёлке Пильная, после чего им стало плохо. Напитки пострадавшим купила их совершеннолетняя знакомая. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации.

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ТАСС / Мария Дмитриенко

Наталья Исакова
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