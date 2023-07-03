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3 июля, 19:52

СК выясняет обстоятельства гибели подростка в карьере под Сертолово в Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил управлению ведомства по Ленинградской области предоставить доклад о ходе проверки по факту гибели подростка, утонувшего в Танковом карьере города Сертолово Всеволожского района.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области С.Т. Сазину представить доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили, после чего он умер

Подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили, после чего он умер

Как указали в ведомстве, в ряде СМИ появилась версия о возможном криминальном характере смерти подростка.

Ранее Лайф писал, как в Якутии ученица девятого класса умерла прямо во время вечеринки в честь выпускного. 15-летняя выпускница купалась в бассейне, и внезапно ей стало плохо. В итоге девушка потеряла сознание прямо в воде.

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СК по Ленинградской области

Юлия Коновалова
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