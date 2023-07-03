СК выясняет обстоятельства гибели подростка в карьере под Сертолово в Ленобласти
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил управлению ведомства по Ленинградской области предоставить доклад о ходе проверки по факту гибели подростка, утонувшего в Танковом карьере города Сертолово Всеволожского района.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области С.Т. Сазину представить доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Как указали в ведомстве, в ряде СМИ появилась версия о возможном криминальном характере смерти подростка.
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