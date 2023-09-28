Диетолог назвала самые полезные сыры для организма

Сыр, несомненно, должен быть в рационе каждого человека за счёт большого количества витаминов в составе, а самыми полезными из них являются моцарелла, фета и пармезан. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала диетолог Елена Писарева.

По словам специалиста, данный продукт содержит много витаминов и обладает свойствами, которые улучшают действие сердечно-сосудистой системы. Также сыры богаты витамином D и кальцием, необходимым при проблемах с костями. Помимо прочего, молочный продукт повышает иммунитет и поддерживает нормальную микрофлору в кишечнике.

Диетолог пояснила, что молодые сыры — моцарелла, фета и козий сыр — имеют мало калорий и богаты витаминами и микроэлементами. В частности, приготовленная из буйволиного молока моцарелла содержит триптофан, кальций и витамин B12, а особенно его рекомендуют употреблять при нехватке белка.

"Фета, если она не очень солёная, из овечьего или козьего молока, тоже обладает полезными свойствами. Содержит фосфор, кальций, что необходимо для наших костей и зубов. Козий сыр отлично подойдёт для тех, у кого есть непереносимость лактозы. Он тоже богат полезными витаминами и минералами, железом, магнием, калием", — подчеркнула Писарева.

Особо специалист выделила пармезан, который является чемпионом по содержанию железа и кальция. В его составе также много незаменимых аминокислот, фосфора и изовалерьяновой кислоты, обладающей противосудорожным и успокаивающим эффектом.