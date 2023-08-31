"Роскачество" представило топ-5 лучших творожных сыров

"Роскачество" признало творожный сыр на прилавках российских магазинов соответствующим требованиям безопасности, для проверки было выбрано 20 известных брендов. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты исследования.

Девять марок выпущены согласно ГОСТу, ещё девять соответствуют техническим стандартам производителей, а два наименования делаются за рубежом. Сыр проверялся по 148 показателям на предмет пищевой безопасности. Наиболее качественными оказались "Тысяча озёр", "Вкусвилл", Hochland, Almette, President.

При этом ни в одном из 20 образцов не было обнаружено микотоксинов, пестицидов и антибиотиков. Свежесть продукции определялась по титруемой кислотности, которая выше у лежалых товаров. Небольшие отклонения найдены у трёх марок, но это не нарушение, так как сыр был сделан не по ГОСТу.

Также не найдены серьёзные изменения по содержанию молочного жира, белка и наличию фитостеринов. В "Роскачестве" подчеркнули, что все представленные производители использовали натуральное сырьё. Там добавили, что творожный сыр может иметь в составе стабилизаторы или консерванты в небольшом количестве, но об этом должно быть указано на этикетке. Некоторые марки не вынесли данную информацию на этикетку.