Россиянам объяснили, что они всё это время хранили дыню неправильно

Дыню нужно хранить в тёмном и прохладном месте, не класть на твёрдую поверхность, а после разрезания держать в холодильнике и следить за сроком годности. Такие советы россиянам озвучили эксперты "Роскачества" в преддверии открытия сезона медового лакомства.

Дыня — щедрый источник фолиевой кислоты (витамин В9), бета-каротина (витамин А) и витаминов С и Р. Её мякоть богата кремнием, железом, калием, магнием, клетчаткой, а также особым ферментом, предотвращающим повреждения тканей тела. Но польза точно обратится во вред, если плод хранить неправильно.

"В домашних условиях целая дыня хранится около недели. Держать её стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания", — приводит рекомендации экспертов РИА "Новости".

После того как дыню разрезали, кусочки лучше поместить в контейнер и закрыть плотной крышкой, а если осталась, к примеру, половина плода, то её стоит обернуть пищевой плёнкой. В обоих случаях разрезанную дыню нужно хранить в холодильнике, но съесть её "Роскачество" рекомендует в течение трёх суток.