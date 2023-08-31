В "Роскачестве" обозначили сроки для отказа от хранения биометрии

В "Роскачестве" заявили, что конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных нет. Жители РФ смогут отказаться от передачи этих данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября.

"Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября, а после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так", — цитирует ведомство РИА "Новости".

Там отметили, что россияне в любой момент могут отказаться от сбора и хранения биометрии. А через МФЦ можно оформить запрет на хранение таких данных. В таком случае у гражданина не будет возможности пользоваться теми услугами, которые предоставляются с биометрией. Например, это платежи с идентификацией по голосу и другое.