В "Роскачестве" обозначили сроки для отказа от хранения биометрии
Жители РФ смогут отказаться от передачи биометрии в ЕБС даже после 1 сентября
В "Роскачестве" заявили, что конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных нет. Жители РФ смогут отказаться от передачи этих данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября.
"Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября, а после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так", — цитирует ведомство РИА "Новости".
Там отметили, что россияне в любой момент могут отказаться от сбора и хранения биометрии. А через МФЦ можно оформить запрет на хранение таких данных. В таком случае у гражданина не будет возможности пользоваться теми услугами, которые предоставляются с биометрией. Например, это платежи с идентификацией по голосу и другое.
Для того чтобы отказаться от использования биометрии какой-либо организацией, можно оформить отказ непосредственно в ней. В некоторых случаях это делается онлайн, в том числе через портал "Госуслуги".
Напомним, закон о единой биометрической системе был принят в РФ в конце 2022 года. Он устанавливает основы обработки биометрии с применением различных систем, в том числе государственных. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет жителям страны отказаться от предоставления биометрии при получении коммерческих и государственных услуг.
ТАСС / Владимир Гердо