В России хотят до конца года запустить оплату в магазинах по лицу

Банк России собирается запустить биоэквайринг (оплату по лицу) в 2023 году. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на полях ПМЭФ.

"Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", — сказала она в эфире телеканала РБК.

Речь идёт о возможности оплачивать покупки до определённых сумм при помощи системы распознавания лиц. С точки зрения инновации, подчеркнула Скоробогатова, эту технологию можно будет распространить во всех торговых сетях России.