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17 июня, 08:45

В России хотят до конца года запустить оплату в магазинах по лицу

Скоробогатова сообщила о планах Центробанка запустить биоэквайринг в 2023 году

Банк России собирается запустить биоэквайринг (оплату по лицу) в 2023 году. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на полях ПМЭФ.

"Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", — сказала она в эфире телеканала РБК.

Речь идёт о возможности оплачивать покупки до определённых сумм при помощи системы распознавания лиц. С точки зрения инновации, подчеркнула Скоробогатова, эту технологию можно будет распространить во всех торговых сетях России.

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Ранее Центробанк показал Лайфу новую банкноту номиналом 100 рублей. Вводить в оборот её будут постепенно. Купюра изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета, в состав которой помещены защитные волокна двух типов. На ощупь она твёрдая и будто сделана из пластика. Лайф также узнал у главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова о подготовке банкоматов под новые банкноты.

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Freepik

Светлана Оперук
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