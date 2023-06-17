В России хотят до конца года запустить оплату в магазинах по лицу
Скоробогатова сообщила о планах Центробанка запустить биоэквайринг в 2023 году
Банк России собирается запустить биоэквайринг (оплату по лицу) в 2023 году. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на полях ПМЭФ.
"Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", — сказала она в эфире телеканала РБК.
Речь идёт о возможности оплачивать покупки до определённых сумм при помощи системы распознавания лиц. С точки зрения инновации, подчеркнула Скоробогатова, эту технологию можно будет распространить во всех торговых сетях России.
Ранее Центробанк показал Лайфу новую банкноту номиналом 100 рублей. Вводить в оборот её будут постепенно. Купюра изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета, в состав которой помещены защитные волокна двух типов. На ощупь она твёрдая и будто сделана из пластика. Лайф также узнал у главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова о подготовке банкоматов под новые банкноты.
Freepik