Учёные назвали орех, помогающий похудеть

Употребление миндаля благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует похудению и помогает снизить уровень "вредного" холестерина в крови. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Obesity.

Девятимесячный эксперимент предполагал три месяца диеты с пониженной калорийностью и последующее полугодовое поддержание веса. В нём приняло участие 140 мужчин и женщин от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением. Их разделили на две группы, в рацион одной из которых входили миндальные орехи.

После контрольной проверки участников по окончании диеты учёные сделали вывод, что миндаль положительно воздействует на субфракции липопротеинов, а это, в свою очередь, способствует снижению сердечно-сосудистого риска. Кроме того, орехи помогают дольше сохранить ощущение сытости, снизить вес и нормализовать уровень холестерина. Подобный эффект, по мнению учёных, объясняется тем, что миндаль богат клетчаткой, белком, антиоксидантами и ненасыщенными жирами.