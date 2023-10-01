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1 октября, 11:56

"Наступает коллапс": Российских праноедов предупредили о риске распрощаться со здоровьем

Диетолог Соломатина предупредила россиян об опасности праноедения

Праноедение — практика отказа от необходимости питаться и пить воду, пришедшая из Индии — доступно лишь немногим и только в результате длительных тренировок. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Праноедение — такое направление, где питание якобы энергией Солнца. Под это подведены резервные возможности организма, которые открываются у человека в каких-то экстремальных ситуациях. Эти люди, как правило, долго тренируются", — пояснила она.

Специалист добавила, что видела подобных людей в Индии, но они сочетают праноедение с медитацией и другими практиками, фактически перестраивая свой мозг и организм в целом и занимаясь этим круглые сутки. Причём они не питаются энергией Солнца, а лишь имеют способность длительное время обходиться без необходимых для обычных людей вещей.

Диетолог предупредила, что для человека, родившегося за пределами Индии, имеющего другую генетику, образ жизни, иммунную систему, пищеварительный тракт и прочее, достигнуть таких способностей практически нереально. Причём отказ от еды, отметила она, грозит серьёзными последствиями.

"К человеку есть некая инструкция. Он должен получать определённое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов. Просто брать и привносить что-то из культуры других людей нереально, тем более такое экстремальное. Организм может как-то скомпенсировать свои резервы, но резервы не так уж и бесконечны", указала специалист.

Так, при голодании сбиваются циркадные ритмы, останавливается выработка определённых веществ, страдает желудочно-кишечный тракт, так как желудочный сок вырабатывается, а переваривать нечего. В целом сбой по всем обменным процессам и "просто коллапс". А отсутствие "строительного материала" вынуждает организм разрушать самого себя: мышцы, кости, сердце, печень и почки.

Что касается реальных праноедов, то йоги, например, могут силой мысли понижать температуру тела или впадать в определённый анабиоз, замедляя обменные процессы и расход энергии. Однако обычный человек так не умеет, а попытка повторить — прямой путь к инвалидности или даже смерти, указала Соломатина.

"Когда человек недополучает каких-то необходимых веществ, то идут разрушения со стороны нервной системы, мозга. Человек сделан "по образу и подобию", но всё-таки в нём очень много животного. Это не бестелесное существо. Чтобы пока не торопить, а пройти жизненный путь с тем телом, которое нам досталось, нам дали инструкцию, как себя вести. А уже потом, когда-то на том свете, наверное, выдадут другую инструкцию, тогда и будем праноедами", — заключила она.

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Кстати, увлечение такими чуждыми для нас практиками может навредить не только своему, но и чужому здоровью. Такая шокирующая история произошла в марте, когда грудной ребёнок блогера-сыроеда Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По версии следствия, мужчина не давал супруге кормить малыша и обливал его холодной водой. Родственники уверены, что блогер хотел вырастить из сына праноеда. К слову, женщину уже осудили.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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