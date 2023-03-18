СК выяснил подробности безжалостных опытов блогера-сыроеда Лютого над младенцем

В Сочи задержали блогера-сыроеда Максима Лютого, подозреваемого в истязании собственного ребёнка. Следователи выяснили, что отец как минимум трижды забирал младенца у матери на сутки, лишая возможности принять пищу. Уже 8 марта, когда состояние новорождённого ухудшилось, малыша решили отвезти в больницу, однако тот скончался по дороге.