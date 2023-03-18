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18 марта, 09:42

СК выяснил подробности безжалостных опытов блогера-сыроеда Лютого над младенцем

СК сообщил о задержании в Сочи блогера-сыроеда Лютого, уморившего своего ребёнка голодом

В Сочи задержали блогера-сыроеда Максима Лютого, подозреваемого в истязании собственного ребёнка. Следователи выяснили, что отец как минимум трижды забирал младенца у матери на сутки, лишая возможности принять пищу. Уже 8 марта, когда состояние новорождённого ухудшилось, малыша решили отвезти в больницу, однако тот скончался по дороге.

Следственные действия с блогером Максимом Лютым. Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в истязании младенца (п."г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)... Следователь СКР задержал подозреваемого, с ним проведены необходимые следственные действия", говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. В управлении добавили, что намерены просить суд об аресте фигуранта.

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Врач заподозрил у заморившего ребёнка голодом блогера-сыроеда психические отклонения

Напомним, 14 марта стало известно о смерти от истощения и пневмонии грудного ребёнка блогера-сыроеда Максима Лютого. Выяснилось, что он не давал жене полноценно питаться, из-за чего она, будучи беременной, была вынуждена есть у соседей. Позже стало известно, что Лютый сам принимал роды, так как не доверяет врачам. Мать малыша уже под домашним арестом.

Обложка ©

Telegram / Следком

Матвей Константинов
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