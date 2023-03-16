Врач заподозрил у заморившего ребёнка голодом блогера-сыроеда психические отклонения

Блогер-сыроед Максим Лютый, чей ребёнок скончался от истощения и недоедания в Сочи, должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В этом убеждён врач-психиатр Василий Шуров. По его мнению, в данном случае исключать наличие какого-либо психиатрического диагноза совершенно нельзя.

"Я считаю, что в отношении Максима Лютого должна быть как минимум проведена психолого-психиатрическая экспертиза: человек в соцсетях называет себя царём и человеком со сверхспособностями. Может быть, это, конечно, в рамках личностного расстройства, но нельзя исключить и наличие какого-то серьёзного психиатрического диагноза, потому что мы видим абсолютно неуправляемое поведение, когда человек вначале употреблял наркотики, странствовал по миру, потом стал адептом супержёсткого режима питания — сыроедения", — считает медик.

По оценке врача, сыроед сформировал абсолютно дисфункциональные отношения со своей избранницей, всячески унижал её, а также высказывался в целом о представительницах прекрасного пола в негативном и презрительном ключе. Шуров заметил, что его возлюбленная не встала на учёт по беременности и в положении бегала к соседям за едой. Врач считает, что, возможно, данная беременность уже протекала с некими отклонениями.