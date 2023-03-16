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16 марта, 11:49

Врач заподозрил у заморившего ребёнка голодом блогера-сыроеда психические отклонения

Врач Шуров заподозрил у заморившего ребёнка голодом сыроеда Лютого психические отклонения

<p>Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yarilo_drug2</p>

Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yarilo_drug2

Блогер-сыроед Максим Лютый, чей ребёнок скончался от истощения и недоедания в Сочи, должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В этом убеждён врач-психиатр Василий Шуров. По его мнению, в данном случае исключать наличие какого-либо психиатрического диагноза совершенно нельзя.

"Я считаю, что в отношении Максима Лютого должна быть как минимум проведена психолого-психиатрическая экспертиза: человек в соцсетях называет себя царём и человеком со сверхспособностями. Может быть, это, конечно, в рамках личностного расстройства, но нельзя исключить и наличие какого-то серьёзного психиатрического диагноза, потому что мы видим абсолютно неуправляемое поведение, когда человек вначале употреблял наркотики, странствовал по миру, потом стал адептом супержёсткого режима питания — сыроедения", — считает медик.

По оценке врача, сыроед сформировал абсолютно дисфункциональные отношения со своей избранницей, всячески унижал её, а также высказывался в целом о представительницах прекрасного пола в негативном и презрительном ключе. Шуров заметил, что его возлюбленная не встала на учёт по беременности и в положении бегала к соседям за едой. Врач считает, что, возможно, данная беременность уже протекала с некими отклонениями.

Если психолого-психиатрическая экспертиза не покажет серьёзных психических отклонений, продолжил психиатр, блогер должен будет отвечать за данное преступление, ведь он практически заморил малыша голодом до смерти, а его жена чуть не погибла.

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Напомним, 14 марта стало известно, что грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи, по предварительным данным, от истощения и пневмонии. Возбуждено уголовное дело, отца малыша арестовали на десять суток. Выяснилось, что блогер не давал супруге полноценно питаться во время беременности, поэтому её тайком подкармливали соседи. Её задержали вслед за мужем.

Ольга Годуненко
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