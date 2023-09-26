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26 сентября, 11:45

Суд вынес приговор жене блогера-сыроеда, до смерти заморившего голодом новорождённого сына

Жена блогера-сыроеда Лютого получила два года работ по делу о смерти младенца

Суд приговорил к двум годам исправительных работ жену блогера-сыроеда Лютого Оксану Миронову, признав её виновной в гибели их новорождённого малыша.

Жена блогера-сыроеда Лютого Оксана Миронова. Фото © kuban.kp.ru

Жена блогера-сыроеда Лютого Оксана Миронова. Фото © kuban.kp.ru

Как пишет телеграм-канал SHOT, суд посчитал, что ребёнок оказался в опасном состоянии из-за ненадлежащего ухода за ним со стороны матери. Отбывая срок, Миронова должна будет отчислять государству по 15% от дохода.

Сам Максим Лютый, которого обвиняют в истязаниях младенца, сейчас находится в СИЗО. Его уголовное дело следователи выделили в отдельное производство.

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Напомним, шокирующая история произошла в марте. Грудной ребёнок блогера-сыроеда Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша и обливал его холодной водой. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца.

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kuban.kp.ru

Максим Плетнёв
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