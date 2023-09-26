Суд вынес приговор жене блогера-сыроеда, до смерти заморившего голодом новорождённого сына
Жена блогера-сыроеда Лютого получила два года работ по делу о смерти младенца
Суд приговорил к двум годам исправительных работ жену блогера-сыроеда Лютого Оксану Миронову, признав её виновной в гибели их новорождённого малыша.
Жена блогера-сыроеда Лютого Оксана Миронова. Фото © kuban.kp.ru
Как пишет телеграм-канал SHOT, суд посчитал, что ребёнок оказался в опасном состоянии из-за ненадлежащего ухода за ним со стороны матери. Отбывая срок, Миронова должна будет отчислять государству по 15% от дохода.
Сам Максим Лютый, которого обвиняют в истязаниях младенца, сейчас находится в СИЗО. Его уголовное дело следователи выделили в отдельное производство.
Напомним, шокирующая история произошла в марте. Грудной ребёнок блогера-сыроеда Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша и обливал его холодной водой. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца.