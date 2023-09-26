Суд вынес приговор жене блогера-сыроеда, до смерти заморившего голодом новорождённого сына

Суд приговорил к двум годам исправительных работ жену блогера-сыроеда Лютого Оксану Миронову, признав её виновной в гибели их новорождённого малыша.

Жена блогера-сыроеда Лютого Оксана Миронова. Фото © kuban.kp.ru

Как пишет телеграм-канал SHOT, суд посчитал, что ребёнок оказался в опасном состоянии из-за ненадлежащего ухода за ним со стороны матери. Отбывая срок, Миронова должна будет отчислять государству по 15% от дохода.