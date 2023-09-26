СИЗО "вылечил" от сыроедства блогера, который заморил собственного сына голодом

По данным телеграм-канала, Лютый сейчас находится в СИЗО № 2 в Армавире. По словам других арестантов, он только делает вид, что отказывается от местной еды и живёт на фруктах из передачек или заказах в магазине ФСИН. А на самом деле сыроед может тайком от всех навернуть супчика или макароны с тушёнкой.