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26 сентября, 08:58

СИЗО "вылечил" от сыроедства блогера, который заморил собственного сына голодом

SHOT: Сыроед Лютый, заморивший голодом сына, ест мясо в СИЗО тайком от всех

<p>Блогер Максим Лютый. Обложка © VK / <a href="https://sun9-54.userapi.com/impg/2uGOuNx1AEcsYko7jy4b2keXaiJFRnDXUkT2Ew/GvxAzfaq1ag.jpg?size=1218x1624&quality=96&sign=362db9d0f77dabbcbc316ddaaaa318d0&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Лютый</a></p>

Блогер Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый

Блогер-сыроед Максим Лютый, в марте этого года заморивший голодом своего новорождённого сына, ест мясо в СИЗО. О деталях "диеты" обвиняемого узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, Лютый сейчас находится в СИЗО № 2 в Армавире. По словам других арестантов, он только делает вид, что отказывается от местной еды и живёт на фруктах из передачек или заказах в магазине ФСИН. А на самом деле сыроед может тайком от всех навернуть супчика или макароны с тушёнкой.

Ранее мать Лютого утверждала, что её сын продолжает придерживаться своих принципов и за решёткой.

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Блогер-сыроед Лютый сам принимал роды у жены, потому что не верил врачам

Напомним, шокирующая история произошла в марте. Грудной ребёнок блогера-сыроеда Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца. Сейчас он находится в СИЗО, а мать ребёнка — под домашним арестом.

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Александра Вишнякова
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