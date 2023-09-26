СИЗО "вылечил" от сыроедства блогера, который заморил собственного сына голодом
SHOT: Сыроед Лютый, заморивший голодом сына, ест мясо в СИЗО тайком от всех
Блогер Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый
Блогер-сыроед Максим Лютый, в марте этого года заморивший голодом своего новорождённого сына, ест мясо в СИЗО. О деталях "диеты" обвиняемого узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, Лютый сейчас находится в СИЗО № 2 в Армавире. По словам других арестантов, он только делает вид, что отказывается от местной еды и живёт на фруктах из передачек или заказах в магазине ФСИН. А на самом деле сыроед может тайком от всех навернуть супчика или макароны с тушёнкой.
Ранее мать Лютого утверждала, что её сын продолжает придерживаться своих принципов и за решёткой.
Напомним, шокирующая история произошла в марте. Грудной ребёнок блогера-сыроеда Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца. Сейчас он находится в СИЗО, а мать ребёнка — под домашним арестом.