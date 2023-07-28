Сидела на дурианах и джекфрутах: Российская блогерша-сыроед умерла в Малайзии в день вылета домой

От истощения в Малайзии умерла 38-летняя блогерша-сыроед Zhanna D'Art, которая питалась по большей части дурианами и джекфрутами. Тело погибшей не могут передать в РФ уже более недели. Об этом сообщил SHOT.

Блогерша по имени Жанна Самсонова была приверженцем сыроедческой диеты, которой придерживалась более десяти лет. Всё началось после 11-го класса, когда она отправилась путешествовать по миру. За последние четыре года, помимо фруктов, в рацион погибшей добавились подсолнечные семена и соки.

Перед смертью у женщины случились отёки обеих ног, она выглядела сильно измученной и её близкие настояли на том, чтобы Жанна обратилась за медицинской помощью. Как рассказывают врачи, уже тогда её анализы не сильно отличались от анализов мертвеца.