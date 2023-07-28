Сидела на дурианах и джекфрутах: Российская блогерша-сыроед умерла в Малайзии в день вылета домой
В Малайзии от истощения умерла российская блогерша-сыроед Zhanna D'Art
Блогерша Zhanna D'Art (Жанна Самсонова), погибшая в Малайзии от истощения. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Zhanna D'Art
От истощения в Малайзии умерла 38-летняя блогерша-сыроед Zhanna D'Art, которая питалась по большей части дурианами и джекфрутами. Тело погибшей не могут передать в РФ уже более недели. Об этом сообщил SHOT.
Блогерша по имени Жанна Самсонова была приверженцем сыроедческой диеты, которой придерживалась более десяти лет. Всё началось после 11-го класса, когда она отправилась путешествовать по миру. За последние четыре года, помимо фруктов, в рацион погибшей добавились подсолнечные семена и соки.
Перед смертью у женщины случились отёки обеих ног, она выглядела сильно измученной и её близкие настояли на том, чтобы Жанна обратилась за медицинской помощью. Как рассказывают врачи, уже тогда её анализы не сильно отличались от анализов мертвеца.
Zhanna D'Art скончалась 21 июня, на этот день был запланирован её рейс домой, в Казань. По предварительной информации, к смерти привела холероподобная инфекция. В Малайзии собирались кремировать её тело и отправить в Россию, но по какой-то причине передумали и решили забальзамировать. Чем такое решение было обосновано, пока что неизвестно.
А в марте стало известно о смерти от истощения и пневмонии грудного ребёнка блогера-сыроеда Максима Лютого. Выяснилось, что он не давал жене полноценно питаться, из-за чего ей, будучи беременной, приходилось есть у соседей. Позже стало известно, что Лютый сам принимал роды, так как не доверяет врачам. СК сообщал о задержании блогера и раскрыл подробности его безжалостных опытов над младенцем.