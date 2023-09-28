Врач назвала неожиданные причины ожирения, включив туда марафоны по правильному питанию

Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова перечислила очевидные и неочевидные причины ожирения. К первым доктор отнесла низкую физическую нагрузку из-за сидячего образа жизни, употребление переработанной еды с большим количеством жиров, сахара и соли, отсутствие времени на то, чтобы нормально приготовить пищу, развитый фастфуд и высокий доступ к любой еде, а также неправильное пищевое поведение — люди с ожирением воспитывают детей с ожирением.

Однако есть и неочевидные причины ожирения. К ним медик отнесла активное развитие ЗОЖ-индустрии, которое подталкивает людей к постоянным диетам и ограничениям, а это в свою очередь ведёт к набору веса в итоге.

"Мысль о том, что похудение — это просто, рождает некачественных специалистов по снижению веса. Марафоны выпускают блогеры с РПП, модели, певицы, визажисты. Результата от этих методов — ноль, мотивации тоже. Всё по кругу", — отметила Комиссарова в своём телеграм-канале.

Эксперт добавила, что ЗОЖ-продукты на самом деле обманчивы. Лучше съесть овощное рагу и прогуляться по улице вместо употребления батончиков с кокосовым сахаром и сыроедческого тортика. Доктор назвала ещё две неожиданные причины:

Идея "всё или ничего". В нашем обществе не принято соблюдать баланс. Вы либо "героиновый шик", либо боди-позитив, вы либо не едите глютен и лактозу, либо агрессивный боди-позитив.

Люди хотят добиться быстрого результата с помощью БАДов, чисток, кето, интервального голодания и биохакинга. Однако, быстро — не значит хорошо.