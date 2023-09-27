Названы болезни, которые мешают похудеть

Некоторые заболевания, включая проблемы со щитовидной железой, могут мешать сбросить лишний вес. Об этом читателей Лайфа предупредила врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники" Армине Афонина.

По словам медика, появление избыточного веса и отёков прежде всего провоцирует гипотиреоз — заболевание, при котором активность щитовидной железы уменьшается, из-за чего она не вырабатывает достаточное количество гормонов. Также к набору лишних килограммов может привести гиперпролактинемия — состояние, когда повышается уровень пролактина в крови.

"Гормон пролактин влияет на репродуктивную функцию, воздействует на молочные железы, влияет на лактацию. У мужчин и небеременных женщин он должен быть в норме. Если пролактин повышен, то выработка половых гормонов снижается, что может привести к прибавке веса", — пояснила специалист.

Ещё одна причина, которая мешает сбросить вес, — гиперкортицизм, то есть когда повышен уровень кортизола, уточнила Афонина. Этот образующийся в коре надпочечников гормон влияет на обменные процессы в организме. Если у человека наблюдается неравномерное отложение жира на теле и лице, а также появились багровые растяжки на животе, бёдрах, груди, руках, то следует пройти обследование. В заключение собеседница Лайфа отметила, что к избыточной массе тела и ожирению может привести инсулинорезистентность — состояние, при котором теряется чувствительность к гормону инсулину. Кстати, чаще всего оно является предшественником сахарного диабета.