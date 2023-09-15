Диетолог пояснила, почему осенью люди начинают "зажировку"

Осенью люди активно набирают лишние килограммы. Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, почему так происходит. Основная причина, по её словам, заключается в нежелании лишний раз выходить на улицу из-за плохой погоды.

Диетолог рекомендует в этот период обращать особое внимание на питание. Нужно исключить фастфуд, газировку, мучное и сократить количество мяса. Для того чтобы чувствовать себя энергично, лучше добавить в рацион птицу, рыбу, цельные злаки, бобовые и несладкую молочку.

"В связи с укорочением продолжительности светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, а у некоторых людей — к апатии и даже сезонной депрессии. Это повышает потребность в употреблении в пищу естественных антидепрессантов: высококалорийной пищи, богатой жирами и простыми углеводами", — сообщила Михалева "Газете.ru".