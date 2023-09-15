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15 сентября, 17:22

Диетолог пояснила, почему осенью люди начинают "зажировку"

Диетолог Михалева: Осенью люди переходят на калорийную пищу из-за лени и апатии

Осенью люди активно набирают лишние килограммы. Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, почему так происходит. Основная причина, по её словам, заключается в нежелании лишний раз выходить на улицу из-за плохой погоды.

Диетолог рекомендует в этот период обращать особое внимание на питание. Нужно исключить фастфуд, газировку, мучное и сократить количество мяса. Для того чтобы чувствовать себя энергично, лучше добавить в рацион птицу, рыбу, цельные злаки, бобовые и несладкую молочку.

"В связи с укорочением продолжительности светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, а у некоторых людей — к апатии и даже сезонной депрессии. Это повышает потребность в употреблении в пищу естественных антидепрессантов: высококалорийной пищи, богатой жирами и простыми углеводами", — сообщила Михалева "Газете.ru".

Также медик отметила важность физической активности. Согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо много ходить (не менее десяти тысяч шагов в день), что составляет примерно два часа ходьбы в быстром темпе.

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Вес набирают не только люди, но и наши пушистые друзья. Ранее Лайф рассказывал о жителе Московского зоопарка — мануле Тимофее, который в сентябре начал накапливать жир. "Зажировка" нужна ему, чтобы зимой не умереть от голода и не замёрзнуть. Нужно ли человеку следовать этому примеру и "зажировываться" вслед за манулом Тимофеем, рассказала Лайфу врач-диетолог Ирина Мансурова.

Обложка ©

Unsplash

Дарья Нарыкова
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