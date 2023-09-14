Врач объяснила, стоит ли людям увлекаться "зажировкой" по примеру московского манула Тимофея

В зимнее время пищи животным не хватает. Запастись жиром — единственный способ пережить недостаток еды и не замёрзнуть. Нужно ли человеку следовать этому примеру и "зажировываться" вслед за манулом Тимофеем из Московского зоопарка, рассказала Лайфу врач-диетолог Ирина Мансурова.

По словам врача, низкая температура влияет на процессы обмена веществ. В холодное время организм стремится сохранить тепло и поддержать оптимальную температуру тела. Для этого он активизирует механизмы терморегуляции, что приводит к увеличению энергозатрат. Организм требует больше пищи, чтобы тратить полученную энергию на согревание тела. Врач добавила, что зимой повышается и уровень стресса из-за дефицита солнца, возникает риск депрессии и усталости. Гормон радости организм получает с помощью еды. Мансурова посоветовала принимать витамин D и больше гулять.

"Есть простой и научно доказанный способ повысить уровень гормонов удовольствия — 30-минутная прогулка на свежем воздухе. Она может дать тот же эффект, что съеденное пирожное, но не приведёт к набору лишних килограммов", — заявила эксперт.

Врач порекомендовала не отказывать себе в еде, но следить за размером порции и темпом во время еды. Она уточнила, что есть нужно в течение 15 минут порцию не более 250 мл. Диетолог также посоветовала отказаться от быстрых углеводов и жиров.

В заключение Мансурова рассказала, что калорийность рациона в холодное время необходимо увеличивать постепенно и правильными продуктами, тогда набора массы не будет, так как в них, кроме калорий, в организм поступят необходимые микроэлементы и витамины.