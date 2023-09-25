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25 сентября, 01:10

Налегать на кабачки и тыкву: Россиянам рассказали, какие продукты отпугивают болезни осенью

Диетолог Белюга: Употребление сахара осенью повышает риск заболеваний

Осенью особенно важно следить за питанием, так как правильный рацион позволит минимизировать риск заболеваний, укрепив иммунитет. В период простуд свой выбор лучше остановить на сезонных продуктах, а вот сахара стоит избегать, посоветовала диетолог Евгения Белюга.

"Помидоры и огурцы можно заменить тыквой, которая богата клетчаткой, витаминами C, A, фолиевой кислотой и калием. Или кабачками, в них содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамины A и E, железо, магний и цинк", — поделилась она с "Газетой.ru".

По словам Белюги, любители сладкого находятся в зоне риска, так как сахар не только приводит к набору лишнего веса, но и подрывает иммунитет. Кроме того, повышается вероятность появления диабета второго типа.

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"В таком состоянии противостоять вирусам в период сезонных заболеваний будет сложнее", — добавила эксперт.

Скорректировать желательно и горячие напитки. Так, кофе следует заменить на травяной чай. Для вкуса диетолог порекомендовала добавить лимон или ягоды. Содержащиеся в них витамины повысят устойчивость организма к болезням.

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О целебных свойствах сезонных овощей ранее рассказала и диетолог Татьяна Мещерякова. Такие продукты не стоят больших денег, но содержат в себе кладезь витаминов. В то же время многие из них являются недооценёнными, так как россияне всё чаще отдают предпочтение зарубежным "суперфудам".

Обложка ©

Unsplash / Helena Lopes

Илья Пушкарев
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