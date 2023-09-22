Названа диета, с которой не нужно считать калории

Похудение — занятие полезное, но чаще всего люди начинают набирать вес после строгой диеты. Лишние килограммы приводят "друзей", а в голове начинается настоящий психологический кавардак. Однако есть диета, которая поможет "экологично" похудеть и сохранить вес после сильного сброса, — средиземноморская, пишет aif.ru.

"Исследования показывают, при соблюдении средиземноморской диеты длительное время происходит наименьшее количество срывов и рецидивов, возвращения к вредной высококалорийной еде. Её легко придерживаться, диета не предусматривает подсчёта калорий и мучительных ограничений в еде", — разъяснила Светлана Павличенко, кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание".

Почему именно она? Средиземноморская диета сбалансирована, она не надоедает, а организм получает все необходимые нутриенты. Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов тоже делает выбор в пользу средиземноморской диеты.

"Главный фактор в питании по средиземноморскому протоколу — это высокое употребление овощей и фруктов, морепродуктов, оливкового масла. Сочетание этих продуктов позитивно влияет на здоровье человека, даёт заряд энергии и позитива", — говорит эксперт.

Такая диета хорошо влияет не только на фигуру, но и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и деменции. Питание по средиземноморской системе позитивно сказывается на здоровье матерей и будущих детей во время беременности. А ещё снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Возникает вполне логичный вопрос: а чем же тогда питаться? Самое важное — каждый день есть овощи и фрукты, цельное зерно, орехи, бобовые, добавлять оливковое масло в блюда. Не меньше двух раз в неделю употреблять рыбу или морепродукты. А вот от яиц, добавленного сахара, жирного мяса и сыра лучше отказаться.

Средиземноморская диета основана на цельных растительных продуктах. Она способствует нормальному пищеварению и росту полезной микрофлоры кишечника. Готовить пищу тоже нужно уметь правильно. Так, стоит питаться преимущественно сырыми овощами и фруктами, использовать для гарнира только цельное зерно. Пища должна быть варёной, тушёной или запечённой. При жарке продукты теряют полезные вещества и становятся более калорийными.