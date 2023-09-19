Лучше зарубежных "суперфудов": Назван топ-5 самых недооценённых осенних овощей

Многие знают о невероятных свойствах различных "суперфудов", которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Однако россиянам доступны сезонные чудо-продукты, которые и дешевле, и полезнее. О незаслуженно забытых овощах, которые буквально лежат под ногами и содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, Лайфу рассказала Татьяна Мещерякова, врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания.

Топ-5 сезонных овощей, пользу которых часто недооценивают

1. Свёкла. Сырая свёкла содержит широкую линейку минералов (магний, калий, цинк, железо, медь, йод), витаминов (С, В1, В6, В9, или фолиевая кислота), бетаин, пигмент бетацианин, каротин, органические кислоты. Свекольный сок обладает спазмолитическими свойствами и может использоваться при гипертонии, а также для стимуляции желудочной секреции (за счёт действия бетаина), перистальтики кишечника, кроветворения (за счёт наличия железа, магния, меди и фолиевой кислоты).

"В осенний период рекомендуется регулярное употребление данного продукта (до 500–700 граммов в неделю), преимущественно в свежем виде. А также не забываем о полезных свойствах листьев свёклы, которые можно использовать в салатах, супах, овощных гарнирах и даже выпечке", — советует врач.

2. Топинамбур, или земляная груша. Несмотря на то что сироп топинамбура является популярным сахарозаменителем, именно как отдельный плод в рационе этот овощ используют крайне редко. При этом по содержанию железа топинамбур превосходит другие клубневые овощи (картофель, морковь, редис), поэтому он будет особенно полезен для вегетарианцев. Земляная груша содержит такие незаменимые аминокислоты, как аргинин, валин, лизин. Помимо этого, в топинамбуре есть инулин: в современной промышленности он используется для производства БАДов, оказывающих положительное влияние на обмен веществ, уровень глюкозы в крови. Мещерякова рекомендует употреблять плод в сыром или приготовленном виде как минимум один-два раза в неделю.

3. Репа. Для многих уже забытый овощ, и напрасно! До появления картофеля в России репа была основой питания большинства населения. Она содержит такое редкое соединение, как глюкорафанин (предшественник сульфорафана, противоопухолевого вещества), а ещё лизоцим — вещество с высокой антимикробной активностью. Сок репы в народной медицине используют для лечения простудных заболеваний.

4. Капуста. Все разновидности капусты, произрастающие в нашей полосе (брокколи, цветная и брюссельская, белокочанная и краснокочанная, савойская, кольраби) — это источник противораковой защиты. Все плоды семейства крестоцветных содержат в составе сульфорафан, обладающий признанными профилактическими противоопухолевыми свойствами. Капусту можно употреблять в салатах, соках и смузи, супах, овощных гарнирах, выпечке.

5. Томаты. Основной ценный компонент томата — это ликопин (пигмент, вид каротиноидов, придающий плодам красный цвет). Ликопин обладает мощной антиоксидантной защитой, а значит, защищает клетки организма от активных радикалов, способствует поддержанию молодости. В осенний сезон стоит включить томаты в свой рацион ежедневно, учитывая также, что они являются источником калия, витаминов А и С.

"Чем короче путь плода от грядки до тарелки, тем больше полезных свойств и микроэлементов способны принести овощи или фрукты организму. Правильное питание — это не обязательно дорого, если опираться не на рекламу, а на знания и накопленный поколениями опыт", — заключила диетолог.