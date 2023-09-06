Врач раскрыла, как домашние соленья убивают желудок

Многие хозяйки уже начинают делать соленья на зиму, однако консервированные овощи могут ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, повысить давление и риск развития онкологии. Всё из-за соли и уксуса, которые обычно добавляют в закрутки. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Любые консервированные овощи, даже домашнего приготовления, входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы", — отметила эксперт.

Из-за большого содержания соли консервы способны повышать артериальное давление. Соль увеличивает объём циркулирующей крови за счёт задержки жидкости, поэтому гипертоникам такие продукты нужно ограничивать, советует Королёва.