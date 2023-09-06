Врач раскрыла, как домашние соленья убивают желудок
Врач Королёва: Консервированные овощи могут ухудшить состояние ЖКТ
Многие хозяйки уже начинают делать соленья на зиму, однако консервированные овощи могут ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, повысить давление и риск развития онкологии. Всё из-за соли и уксуса, которые обычно добавляют в закрутки. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.
"Любые консервированные овощи, даже домашнего приготовления, входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы", — отметила эксперт.
Из-за большого содержания соли консервы способны повышать артериальное давление. Соль увеличивает объём циркулирующей крови за счёт задержки жидкости, поэтому гипертоникам такие продукты нужно ограничивать, советует Королёва.
Кстати, соленья, вопреки расхожему мнению, являются не лучшей закуской к алкоголю. Такие продукты будут способствовать увеличению приёма жидкости или задержке воды, которая в момент употребления спиртного необходима организму.