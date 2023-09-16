Диетолог рассказала, как тыква снизит стресс и спасёт от осенней депрессии

Тыква — незаменимый продукт в осенне-зимний период, так как помогает справляться со стрессами и депрессией. Об этом рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" член КДЦ "Диетологи России" Анастасия Кондаурова.

Она обратила внимание на полезные вещества, содержащиеся в тыкве. Например, магний, который помогает функционировать нервным клеткам и участвует в синтезе серотонина, который отвечает за настроение человека.

Также в составе этого осеннего продукта есть антиоксиданты, которые защищают нервные клетки от повреждения свободными радикалами. Ещё в тыкве содержится бета-каротин, витамин C, триптофан и витамины группы B. Последние также поддерживают нервную систему и влияют на регуляцию настроения.

"В тыкве, хоть и в небольшом количестве, есть медь. Она необходима для образования миелиновых оболочек, защищающих нервные волокна. Недостаток элемента приводит к дисфункции нервной системы", — пояснила Кондаурова.

Издание также ссылается на коллегу Кондауровой, биолога Наталью Колман, которая рассказала о пользе тыквенных семян. Например, в них содержится важный для нервной системы триптофан, влияющий на настроение тирозин и снижающий уровень стресса магний. Также тыква содержит витамин А, каротиноиды, железо и калий, что оказывает комплексное и положительное воздействие на здоровье человека.