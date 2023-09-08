400-килограммовый "атлантический гигант" вырос в Туле

Фермер из Тулы Екатерина Колтыкова представила тыкву-гиганта весом в 400 кг на Всероссийском фестивале бахчевых культур "Агробатл-2023" в Ставропольском крае. О том, как вырастить такую же, она рассказала "Тульской службе новостей".

"Впервые увидели, как проходят фестивали-агробатлы за границей, на просторах Интернета. Потом узнала, что мужчине из Москвы удалось вырастить гигантскую тыкву. Мы решили тоже попробовать", — рассказала фермер.

Гигантские тыквы Екатерина выращивает уже четыре года. Главный секрет успеха заключается в правильном и постоянном уходе за растением, а также обильном поливе. Естественно, обычные семена для этого дела не подойдут. Девушка посоветовала покупать сорт "Атлантический гигант".

Екатерина призналась, она думала, что итоговый вес тыквы будет больше, но сразу подчеркнула, что зависти по отношению к победителям не было. Их победа дала мотивацию улучшать свои результаты. Также фермер начала выращивать гигантские подсолнухи.