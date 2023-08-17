Москвичам рассказали, как вырастить сочный арбуз на подоконнике квартиры

Существует до 15 сортов арбуза, которые можно вырастить в Москве и области. И несмотря на небольшой размер плода, он получается сочным и сладким. Как вырастить арбузы в столице, рассказал агроном Михаил Воробьёв.

"Их выращивают, как огурцы, то есть сначала высевают рассаду, а потом высаживают в почву. Особых трудностей нет", — отметил он.

Главное — обеспечить арбузам тепло, нужно 25–30 градусов. Так, растить их следует в парниках, теплицах или на подоконниках квартир. И в этих условиях арбузы, в зависимости от сорта, вызревают за 110–120 дней, сказал Воробьёв в беседе с радио Sputnik.