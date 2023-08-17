Москвичам рассказали, как вырастить сочный арбуз на подоконнике квартиры
Агроном Воробьёв: Арбузы на подоконниках в Москве могут созреть за 110 дней
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Существует до 15 сортов арбуза, которые можно вырастить в Москве и области. И несмотря на небольшой размер плода, он получается сочным и сладким. Как вырастить арбузы в столице, рассказал агроном Михаил Воробьёв.
"Их выращивают, как огурцы, то есть сначала высевают рассаду, а потом высаживают в почву. Особых трудностей нет", — отметил он.
Главное — обеспечить арбузам тепло, нужно 25–30 градусов. Так, растить их следует в парниках, теплицах или на подоконниках квартир. И в этих условиях арбузы, в зависимости от сорта, вызревают за 110–120 дней, сказал Воробьёв в беседе с радио Sputnik.
Ранее Лайф писал, что в составе арбуза есть множество витаминов, полезных веществ, а также аминокислоты. Но на этом его полезные свойства не заканчиваются. Как рассказала диетолог Анжелика Дюваль, арбуз богат ликопином, который снижает риск развития рака и диабета.