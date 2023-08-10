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10 августа, 13:13

Диетолог перечислила малоизвестные полезные свойства арбуза

Диетолог Дюваль: Арбуз может снизить риск развития рака и диабета

В составе арбуза есть витамины группы В, витамин С, калий, магний, железо и фосфор, а также аминокислоты. Но на этом его полезные свойства не заканчиваются. Этот сочный плод богат ликопином, который снижает риск развития рака и диабета. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

"Арбуз богат ликопином. Его красный цвет происходит от этого антиоксиданта. Исследования показывают, что вещество помогает снизить риск развития рака и диабета в рамках здорового образа жизни", — приводит "ФедералПресс" её слова.

А ещё это вещество помогает снизить риск сердечных приступов. Кроме того, в бахчевых содержится огромное количество цитруллина, который нормализует уровень артериального давления. А натуральный пигмент бета-криптоксантин защищает суставы от воспаления. Даже есть результаты исследований, согласно которым арбуз способен снизить риск развития ревматоидного артрита. Ещё одно полезное вещество в этом плоде — витамин А, который полезен для глаз.

Врач озвучил плохие новости для всех, кто отекает после арбуза

Врач озвучил плохие новости для всех, кто отекает после арбуза

Ранее эксперт Виктория Костина сообщила, что уже разрезанный арбуз можно хранить в прохладе, но не более 5 суток. Она также напомнила, что наиболее подходящий сезон для покупки арбузов наступает к концу августа или уже в сентябре.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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