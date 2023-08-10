Диетолог перечислила малоизвестные полезные свойства арбуза

В составе арбуза есть витамины группы В, витамин С, калий, магний, железо и фосфор, а также аминокислоты. Но на этом его полезные свойства не заканчиваются. Этот сочный плод богат ликопином, который снижает риск развития рака и диабета. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

"Арбуз богат ликопином. Его красный цвет происходит от этого антиоксиданта. Исследования показывают, что вещество помогает снизить риск развития рака и диабета в рамках здорового образа жизни", — приводит "ФедералПресс" её слова.

А ещё это вещество помогает снизить риск сердечных приступов. Кроме того, в бахчевых содержится огромное количество цитруллина, который нормализует уровень артериального давления. А натуральный пигмент бета-криптоксантин защищает суставы от воспаления. Даже есть результаты исследований, согласно которым арбуз способен снизить риск развития ревматоидного артрита. Ещё одно полезное вещество в этом плоде — витамин А, который полезен для глаз.