Врач озвучил плохие новости для всех, кто отекает после арбуза

Отёчность после употребления арбуза может свидетельствовать о заболеваниях сердца или почек. Об этом россиян предупредил главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

От употребления арбуза врач советует воздержаться людям с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ. Беременным тоже стоит отдать предпочтение другим летним лакомствам. Пациентам со склонностью к образованию камней в почках или с нарушениями в работе мочеполовой системы тоже лучше держаться от арбузов подальше.

"Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу", — приводит слова Тяжельникова РИА "Новости".