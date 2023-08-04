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4 августа, 05:50

Врач озвучил плохие новости для всех, кто отекает после арбуза

Врач Тяжельников: Отёки после употребления арбуза намекают на проблемы с сердцем

Отёчность после употребления арбуза может свидетельствовать о заболеваниях сердца или почек. Об этом россиян предупредил главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

От употребления арбуза врач советует воздержаться людям с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ. Беременным тоже стоит отдать предпочтение другим летним лакомствам. Пациентам со склонностью к образованию камней в почках или с нарушениями в работе мочеполовой системы тоже лучше держаться от арбузов подальше.

"Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу", приводит слова Тяжельникова РИА "Новости".

Россияне поставили точку в споре, что лучше — арбуз или дыня

Россияне поставили точку в споре, что лучше — арбуз или дыня

Возможно, не все знают, но, чтобы полакомиться арбузом, есть не только правильное время года, но и правильное время суток. Хирург рассказал Лайфу, как выбрать идеальный период для арбузной трапезы. А терапевт рассказала, можно ли заболеть из-за употребления слишком холодного арбуза. Ответ вас удивит.

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Lucija Ros / Unsplash

Марина Калегина
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