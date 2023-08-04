Врач озвучил плохие новости для всех, кто отекает после арбуза
Врач Тяжельников: Отёки после употребления арбуза намекают на проблемы с сердцем
Отёчность после употребления арбуза может свидетельствовать о заболеваниях сердца или почек. Об этом россиян предупредил главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.
От употребления арбуза врач советует воздержаться людям с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ. Беременным тоже стоит отдать предпочтение другим летним лакомствам. Пациентам со склонностью к образованию камней в почках или с нарушениями в работе мочеполовой системы тоже лучше держаться от арбузов подальше.
"Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу", — приводит слова Тяжельникова РИА "Новости".
Возможно, не все знают, но, чтобы полакомиться арбузом, есть не только правильное время года, но и правильное время суток. Хирург рассказал Лайфу, как выбрать идеальный период для арбузной трапезы. А терапевт рассказала, можно ли заболеть из-за употребления слишком холодного арбуза. Ответ вас удивит.