Нутрициолог назвала безопасную дозу тыквы и рассказала, с чем её нельзя сочетать

Тыква содержит огромное количество полезных микроэлементов и витаминов, однако перебарщивать с ней не стоит, особенно если у вас есть заболевания ЖКТ. Кроме того, существует ряд продуктов, с которыми тыкву лучше не сочетать. Обо всём этом Лайфу рассказала нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова.

Нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова. Фото предоставлено Лайфу

"Здоровому человеку рекомендовано съедать не больше 200–300 граммов тыквы в день. Это оптимальная суточная доза. А вот семечек лучше съедать не более 30 граммов в день", — подчеркнула собеседница Лайфа.

При этом тыкву в сыром виде нельзя людям с воспалительными процессами в желудке, поджелудочной железе, желчном пузыре и кишечнике. Посоветоваться с врачом нужно, если у вас есть гастрит, низкая кислотность, кишечные колики, повышенный сахар в крови. Также тыкву нельзя людям с тяжёлой формой диабета, так как она обладает высоким гликемическим индексом.

Тыква обладает качествами фрукта и овоща одновременно, что превращает её в идеальный плод для комбинации с различными продуктами. Однако с чем её точно не стоит сочетать, так это с кисло-сладкими ягодами, молочными продуктами (потеряется вкус), с рыбой или мясом (затормозится переваривание).