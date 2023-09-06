Нутрициолог рассказала, чем тыква полезнее морковки

Осень — сезон тыквы. Из этого плода готовят супы, каши, салаты, пироги и запеканки. Тыква и её семена богаты различными витаминами и минералами. В чём её польза, Лайфу рассказала нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова.

Так, по словам нутрициолога, в химическом составе тыквы содержатся калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк, витамины С, Е, РР, В2, В6, В1. При этом особо ценны семена тыквы: в их состав входят каротиноиды, фосфолипиды, фосфатиды, стерины и флавоноиды. В масле, доля которого составляет в среднем 35–40% семени, содержатся ненасыщенные, насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.

Нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова. Фото предоставлено Лайфу

Тыква и тыквенные семечки богаты цинком, который участвует в синтезе мужских половых гормонов, нормализует функцию предстательной железы, а также улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

"Также в тыкве в среднем в четыре-пять раз больше бета-каротина, чем в моркови, а это положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память. В мякоти и тыквенных семенах содержится большое количество витамина Е, известного как токоферол, что способствует улучшению снабжения организма кислородом и общей защитной функции", — добавила эксперт.

Кстати, Шаповалова советует не выбирать самую красивую и большую тыкву. Часто оказывается, что серый и внешне менее презентабельный плод полезнее крупных и ярко-оранжевых. Поэтому при выборе ориентируются не столько на спелый вид, сколько на рецептурные требования.

"Для блюд с варёной, тушёной или жареной мякотью лучше выбирать твердокорые сорта, для запекания мякоти — мускатные и крупноплодные, для салатов в сыром виде — сероплодные сладкие сорта", — добавила собеседница Лайфа.