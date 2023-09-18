Названы топ-8 продуктов, помогающих стройнеть и не болеть
Нутрициолог Воронкова: Грейпфрут поможет справиться с вирусной защитой
Осень — самое время разнообразить свой рацион, добавив в него продукты, богатые витаминами и питательными веществами. Что съесть, чтобы укрепить иммунитет, похудеть или нормализовать работу ЖКТ, Лайфу рассказала клинический нутрициолог Светлана Воронкова.
Клинический нутрициолог Светлана Воронкова. Фото предоставлено Лайфу.
Топ-8 продуктов, помогающих стройнеть и не болеть:
1. Грейпфрут. Он содержит вещество нарингенин, которое доносит питательные вещества клеткам, а также улучшает метаболизм. Эфирные масла и органические кислоты стимулируют пищеварение, ускоряют усвоение пищи, улучшают обмен веществ. Грейпфрут богат фитонцидами и антиоксидантами, а также витамином С, которые отлично справляются с вирусной защитой.
2. Черника. Богата антиоксидантами, содержит флавонол, кверцетин, защищает он воспаления и сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает когнитивные функции, снижает холестерин, снижает инсулинорезистентность, способствует похудению и укрепляет иммунитет.
3. Чеснок. Аллицин, содержащийся в чесноке, показал значительный гипогликемический эффект за счёт повышения печёночного метаболизма и стимуляции секреции инсулина клетками поджелудочной железы. Имеет антидиабетический эффект. Также чеснок известен как защитник от вирусов, эффективен против возбудителей кишечных инфекций, которые могут влиять на набор и удержание веса.
4. Капуста. Доказана прямая связь между низким уровнем витаминов B в крови и ожирением. Терапия фолатами улучшает инсулинорезистентность, укрепляет стенки сосудов, снижает уровень гомоцистеина. Витамины группы B — необходимые участники стрессопротекции и формирования иммунной функции организма.
5. Авокадо. Содержит большое количество полезных жирных кислот, которые необходимы для нормальной работы сердца, сосудов, мозга. Также большое количество клетчатки, которая улучшает работу кишечника и избавляет от запоров. Благодаря регулярному потреблению этого плода можно справиться с малокровием, снизить уровень холестерина, убрать воспаление, повысить защитные функции организма.
6. Лосось. Эта рыба богата витаминами группы B и витамином D, а также астаксантином — одним из сильнейших антиоксидантов. Он способствует снижению уровня холестерина, увеличивает общее количество иммунных клеток организма, а также их активность. Лосось лучше всего подавать на подушке из шпината.
7. Шпинат. Редкое содержание питательных веществ среди остальной зелени делает его поистине "королевским продуктом" для иммунитета. Шпинат содержит большее количество витамина С, К, Е и микроэлементов — кальция, магния, железа и других. Шпинат способен оказывать организму антиоксидантую защиту, проявлять иммуностимулирующее действие. Также для худеющих шпинат считается наилучшим продуктом. Он снижает объёмы потребления пищи за счёт секреции гормона сытости.
8. Тыква. Яркий осенний овощ богат множеством полезных микроэлементов. Самые значимые для организма — это магний, железо, марганец, цинк, селен и йод. Блюда из тыквы сделают ваш иммунитет крепким, а стол — нарядным и ярким.
Кстати, тыква — незаменимый продукт в осенне-зимний период, так как помогает справляться со стрессами и депрессией. Например, магний, содержащийся в ней, помогает функционировать нервным клеткам и участвует в синтезе серотонина, который отвечает за настроение человека.