Названы топ-8 продуктов, помогающих стройнеть и не болеть

Осень — самое время разнообразить свой рацион, добавив в него продукты, богатые витаминами и питательными веществами. Что съесть, чтобы укрепить иммунитет, похудеть или нормализовать работу ЖКТ, Лайфу рассказала клинический нутрициолог Светлана Воронкова.

Топ-8 продуктов, помогающих стройнеть и не болеть:

1. Грейпфрут. Он содержит вещество нарингенин, которое доносит питательные вещества клеткам, а также улучшает метаболизм. Эфирные масла и органические кислоты стимулируют пищеварение, ускоряют усвоение пищи, улучшают обмен веществ. Грейпфрут богат фитонцидами и антиоксидантами, а также витамином С, которые отлично справляются с вирусной защитой.

2. Черника. Богата антиоксидантами, содержит флавонол, кверцетин, защищает он воспаления и сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает когнитивные функции, снижает холестерин, снижает инсулинорезистентность, способствует похудению и укрепляет иммунитет.

3. Чеснок. Аллицин, содержащийся в чесноке, показал значительный гипогликемический эффект за счёт повышения печёночного метаболизма и стимуляции секреции инсулина клетками поджелудочной железы. Имеет антидиабетический эффект. Также чеснок известен как защитник от вирусов, эффективен против возбудителей кишечных инфекций, которые могут влиять на набор и удержание веса.

4. Капуста. Доказана прямая связь между низким уровнем витаминов B в крови и ожирением. Терапия фолатами улучшает инсулинорезистентность, укрепляет стенки сосудов, снижает уровень гомоцистеина. Витамины группы B — необходимые участники стрессопротекции и формирования иммунной функции организма.