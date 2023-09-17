Бренд-шеф рассказал, из каких яблок получатся самые вкусные варенье и мармелад

Осень считается традиционным сезоном сбора яблок, из которых можно приготовить вкусное варенье, нежное повидло и сделать освежающий сок. Какие сорта фрукта подходят для их приготовления, рассказал в беседе с газетой "Известия" бренд-шеф ресторана "Матрёшка" Влад Пискунов.

По его словам, для приготовления повидла сгодятся абсолютно любые сорта яблок, чего нельзя сказать о варенье. Тут всё дело в том, какую степень сладости вы хотите получить.

"Из райских яблочек получается деликатесное варенье. Их варят в сиропе, а не просто присыпают сахаром. Есть ещё хороший подмосковный сорт — "белый налив". Он очень вкусный, но совершенно не хранится, так что его нужно либо сразу съедать, либо быстро перерабатывать. Из него также получается отличное варенье или мармелад", — заключил Влад Пискунов.

Пискунов подчеркнул, что на зиму лучше всего мочить сорт "антоновка". По наблюдениям собеседника, этих кислых и ароматных яблок почти не осталось в Подмосковье. Для яблочного джема и мармелада больше всего подойдут сорта с толстой кожицей, так как они богаты необходимым для загустения пектином.

Что касается сока, то для его изготовления также подойдёт любой сорт яблок. Его впоследствии можно заквасить и сделать сидр, а сидр — перегнать и сделать самогон. А если получившийся напиток настоять в дубовой бочке, то получится кальвадос.

Также Пискунов сообщил, что для приготовления утки или гуся лучше брать зимние сорта яблок из-за того, что они более крепкие и их будет проще нарезать. Однако по его экспертному мнению, вкуснее всего мясо получается с "антоновкой".