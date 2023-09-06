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6 сентября, 13:37

Нутрициолог поделилась лайфхаком, как сделать варенье полезным

Нутрициолог Чёрная: Кислые яблоки богаты витамином С и укрепляют стенки сосудов

В России начался сезон яблок и многие хозяйки стали делать заготовки на зиму — варенье, компот, джем. Нутрициолог и эксперт по нутригенетике Ксения Чёрная рассказала, как сделать их ещё и полезными.

Для этого нужно забыть про сахар, тогда закрутки получатся не такими густыми, как классические, но тоже сладкими и более полезными, чем привычное варенье. Также можно сделать пастилу без сахара, сушить яблоки или замораживать пюре, можно также просто законсервировать дольки в банке.

"Для этого предварительно нужно отваривать их в кипятке три-пять минут, а затем переложить в банку, залить кипятком и закатать", — рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам Чёрной, самые полезные — это кислые яблоки, поскольку они богаты витамином С и укрепляют стенки сосудов. Однако сильно налегать на этот фрукт не стоит — в нём содержится очень много фруктозы.

Учёные назвали российские яблоки "молодильными"

Учёные назвали российские яблоки "молодильными"

Ранее Лайф уже рассказывал, что многие полезные свойства яблок теряются при консервации, а варенье, джем и повидло могут даже вредить организму из-за обилия сахара. При этом совсем отказываться от варенья не обязательно, говорит диетолог Андрей Бобровский.

Обложка ©

Unsplash

Полина Федотова
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