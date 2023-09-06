Нутрициолог поделилась лайфхаком, как сделать варенье полезным

В России начался сезон яблок и многие хозяйки стали делать заготовки на зиму — варенье, компот, джем. Нутрициолог и эксперт по нутригенетике Ксения Чёрная рассказала, как сделать их ещё и полезными.

Для этого нужно забыть про сахар, тогда закрутки получатся не такими густыми, как классические, но тоже сладкими и более полезными, чем привычное варенье. Также можно сделать пастилу без сахара, сушить яблоки или замораживать пюре, можно также просто законсервировать дольки в банке.

"Для этого предварительно нужно отваривать их в кипятке три-пять минут, а затем переложить в банку, залить кипятком и закатать", — рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам Чёрной, самые полезные — это кислые яблоки, поскольку они богаты витамином С и укрепляют стенки сосудов. Однако сильно налегать на этот фрукт не стоит — в нём содержится очень много фруктозы.