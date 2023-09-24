Назван тип диеты, снижающий риск развития ожирения печени

Испанские учёные заявили, что средиземноморская диета и кофе снижают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), также известной как ожирение печени. Об этом сообщил журнал Nutrients со ссылкой на соответствующее исследование специалистов из Университета Балеарских островов.

При этой болезни нормальные клетки здорового органа заменяются на жировые. Её может вызвать как чрезмерное употребление фруктозы, животного белка, трансжиров и насыщенных жиров, так и дефицит питательных веществ, среди которых бетаин, холин, фолат и витамин B12.

Чтобы восполнить содержание полезных веществ, научные сотрудники испанского университета советуют употреблять в пищу орехи, семена, морепродукты и придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.

Также риск ожирения органа снижает средиземноморская диета, подразумевающая под собой употребление большого количества растительной пищи, омега-3 жирных кислот из рыбы, морепродуктов и растительных масел, а также ограничение красного мяса и сахара. Кроме того, для кишечной микробиоты полезен и несладкий фильтрованный кофе, заключили учёные.