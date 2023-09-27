Хирург назвал способ безопасно похудеть при сильном ожирении

Необходимо во что бы то ни стало избавляться от ожирения, так как оно представляет угрозу для всего организма. Об этом предупредил в разговоре с порталом "Страсти" врач-хирург высшей категории медицинского центра "СМ-Клиника" Сергей Визгалов.

Опасность ожирения, по его словам, кроется в высоком риске развития болезней сердца, инсульта, диабета, некоторых видов рака, бесплодия, болезней суставов. Выявить наличие лишнего веса поможет подсчёт индекса массы тела (ИМТ): вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Если результат 30–34,9, это значит, что у человека ожирение первой степени. Если 35–39,9 — второй, а если 40 и выше, то третьей.

"Третью степень ожирения называют морбидным ожирением. Это отягощённая форма заболевания, которая связана не только с индексом массы тела, но и с сопутствующими патологиями. Так, при индексе массы тела 35 и ишемической болезни сердца человеку ставят диагноз: морбидное ожирение", — пояснил Визгалов.

По его словам, если степень ожирения низкая, а у человека есть сила воли, то помогут спорт и правильное питание. Если же ожирение морбидное, спортом заниматься уже опасно. На строгой диете в этой ситуации сидеть тоже сложно, так как зачастую здесь уже идёт речь о расстройстве пищевого поведения. Только 5% таких людей могут действительно похудеть и удержать вес. Наиболее эффективным методом борьбы с ожирением в этой ситуации врач назвал бариатрическую хирургию, после которой результат сохраняется до 16 лет.

Бариатрическая операция — это уменьшение объёма желудка и длины пищеварительного тракта. В результате человек ест меньше. Такие вмешательства проводятся часто малотравматичным способом, что позволяет человеку вернуться к обычному образу жизни через две недели. Однако посещать лечащего врача и следить за весом всё равно придётся.