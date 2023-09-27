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27 сентября, 19:20

Хирург назвал способ безопасно похудеть при сильном ожирении

Хирург Визгалов: Только 5% людей с ожирением могут похудеть и удержать вес

Необходимо во что бы то ни стало избавляться от ожирения, так как оно представляет угрозу для всего организма. Об этом предупредил в разговоре с порталом "Страсти" врач-хирург высшей категории медицинского центра "СМ-Клиника" Сергей Визгалов.

Опасность ожирения, по его словам, кроется в высоком риске развития болезней сердца, инсульта, диабета, некоторых видов рака, бесплодия, болезней суставов. Выявить наличие лишнего веса поможет подсчёт индекса массы тела (ИМТ): вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Если результат 30–34,9, это значит, что у человека ожирение первой степени. Если 35–39,9 — второй, а если 40 и выше, то третьей.

"Третью степень ожирения называют морбидным ожирением. Это отягощённая форма заболевания, которая связана не только с индексом массы тела, но и с сопутствующими патологиями. Так, при индексе массы тела 35 и ишемической болезни сердца человеку ставят диагноз: морбидное ожирение", — пояснил Визгалов.

По его словам, если степень ожирения низкая, а у человека есть сила воли, то помогут спорт и правильное питание. Если же ожирение морбидное, спортом заниматься уже опасно. На строгой диете в этой ситуации сидеть тоже сложно, так как зачастую здесь уже идёт речь о расстройстве пищевого поведения. Только 5% таких людей могут действительно похудеть и удержать вес. Наиболее эффективным методом борьбы с ожирением в этой ситуации врач назвал бариатрическую хирургию, после которой результат сохраняется до 16 лет.

Бариатрическая операция — это уменьшение объёма желудка и длины пищеварительного тракта. В результате человек ест меньше. Такие вмешательства проводятся часто малотравматичным способом, что позволяет человеку вернуться к обычному образу жизни через две недели. Однако посещать лечащего врача и следить за весом всё равно придётся.

Назван тип диеты, снижающий риск развития ожирения печени

Назван тип диеты, снижающий риск развития ожирения печени

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов предупредил, что всего одна бессонная ночь начинает разрушать организм. По его словам, сон — это не просто отдых от работы. Это состояние, при котором мозг человека восстанавливает способность к аналитико-синтетической деятельности.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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