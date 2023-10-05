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5 октября, 01:16

Диетолог назвала популярное сочетание продуктов, которое вредит пищеварению

Диетолог Королёва: Сочетание белого хлеба с мясом может затруднить пищеварение

Мясо белым хлебом заедать не стоит, так как такое сочетание может спровоцировать проблемы с пищеварением. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Она объяснила это тем, что в белом хлебе нет растительных волокон. А в мясе есть клетчатка, которая крайне важна для правильного переваривания пищи.

"Источники полноценного белка, например мясо, лучше не есть с белым хлебом. Он будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия", — пояснила Королёва.

По её словам, лучше всего сочетать белый хлеб с овощами и зеленью, содержащими растительные волокна. К тому же, хлеб с салатной зеленью можно есть между основными приёмами пищи, даже если они были приготовлены на гриле.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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