Вредны и крадут дни жизни: Какие продукты ни в коем случае нельзя есть людям 50+
Если вы прожили уже половину века и планируете ещё столько же, внимательно ознакомьтесь со списком "запрещёнки". Эти продукты нужно исключить из рациона.
С годами организм становится слабее и всё хуже "отбивается" от вредных вкусняшек, в него попадающих. Тем, у кого молодость уже закончилась, стоит обращать особое внимание на своё питание и исключить следующее.
Покупные соки из пакета
Какие продукты противопоказаны людям в возрасте после 50 лет. Фото © Shutterstock
Плохие новости для любителей покупных соков. Их не рекомендуют пить даже в молодом возрасте, что уж говорить о людях 50+. Помимо огромного количества сахара в составе, употребление сока ежедневно провоцирует развитие болезней сердца. Плюс не стоит забывать про консерванты, ароматизаторы и прочую гадость из состава, которая исключительно в негативном ключе отразится на организме пожилого человека.
Сладкая выпечка
Всем иногда хочется полакомиться сладкой выпечкой, тортами и конфетами с пирожными. Вот только если вам уже перевалило за 50, то увлекаться сладостями не рекомендуется. Подобные вкусности, содержащие в себе не только много сахара, но и нередко молочные продукты, часто вызывают в организме воспалительные процессы. Рискуете не только покрыться прыщами на старости лет, но и спровоцировать скачок сахара в крови.
Обработанное мясо
Почему людям с возрастом 50+ нельзя увлекаться продуктами из обработанного мяса и лучше вообще исключить их из рациона? Всё дело в том, что в колбасах, сосисках и других полуфабрикатах содержится очень большое количество канцерогенов, провоцирующих не только рак, но и повышающих риск развития деменции.
Сладкие фрукты
Людям уже практически пожилого возраста стоит особенно осторожно употреблять в пищу так называемые сладкие фрукты. То есть те, в составе которых содержится много глюкозы. К таким в первую очередь относятся виноград, манго, бананы и красные яблоки. В зависимости от состояния здоровья людей 50+, например, когда есть диабет, некоторым можно есть фрукты редко, а другим — вообще никогда.
Солёные вкусности и фастфуд
Стоп-лист "запрещёнки": какие продукты нельзя есть людям 50+. Фото © Shutterstock
Такая же ситуация и с продуктами, которые, наоборот, слишком солёные. Они сначала провоцируют обезвоживание организма, а потом заставляют жидкость задерживаться в тканях и вызывают отёчность. Фастфуд же из-за содержания большого количества трансжиров, обработанного мяса и минимального количества здоровых ингредиентов и вовсе превратится в бомбу замедленного действия для людей с возрастом 50+. Есть такое можно исключительно по праздникам, так как злоупотребление такой пищей действительно может сократить жизнь.
Напитки с кофе, особенно сладкие
Почему пожилым людям нельзя пить кофе? Иногда и в небольших количествах употреблять его можно. Вред людям в возрасте после 50 принесут именно напитки на основе кофе с молоком или большим количеством сахара. Эти вкусняшки не только сильно калорийные и приторно-сладкие, но и опасные для людей с возрастом 50+. Всё искусственное в эти годы уже не вызывает радости у организма, а только обостряет старые болячки и провоцирует новые.