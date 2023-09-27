Вредны и крадут дни жизни: Какие продукты ни в коем случае нельзя есть людям 50+

С годами организм становится слабее и всё хуже "отбивается" от вредных вкусняшек, в него попадающих. Тем, у кого молодость уже закончилась, стоит обращать особое внимание на своё питание и исключить следующее.

Покупные соки из пакета

Какие продукты противопоказаны людям в возрасте после 50 лет. Фото © Shutterstock

Плохие новости для любителей покупных соков. Их не рекомендуют пить даже в молодом возрасте, что уж говорить о людях 50+. Помимо огромного количества сахара в составе, употребление сока ежедневно провоцирует развитие болезней сердца. Плюс не стоит забывать про консерванты, ароматизаторы и прочую гадость из состава, которая исключительно в негативном ключе отразится на организме пожилого человека.

Сладкая выпечка

Всем иногда хочется полакомиться сладкой выпечкой, тортами и конфетами с пирожными. Вот только если вам уже перевалило за 50, то увлекаться сладостями не рекомендуется. Подобные вкусности, содержащие в себе не только много сахара, но и нередко молочные продукты, часто вызывают в организме воспалительные процессы. Рискуете не только покрыться прыщами на старости лет, но и спровоцировать скачок сахара в крови.

Обработанное мясо

Почему людям с возрастом 50+ нельзя увлекаться продуктами из обработанного мяса и лучше вообще исключить их из рациона? Всё дело в том, что в колбасах, сосисках и других полуфабрикатах содержится очень большое количество канцерогенов, провоцирующих не только рак, но и повышающих риск развития деменции.

Сладкие фрукты

Людям уже практически пожилого возраста стоит особенно осторожно употреблять в пищу так называемые сладкие фрукты. То есть те, в составе которых содержится много глюкозы. К таким в первую очередь относятся виноград, манго, бананы и красные яблоки. В зависимости от состояния здоровья людей 50+, например, когда есть диабет, некоторым можно есть фрукты редко, а другим — вообще никогда.

Солёные вкусности и фастфуд

Стоп-лист "запрещёнки": какие продукты нельзя есть людям 50+. Фото © Shutterstock

Такая же ситуация и с продуктами, которые, наоборот, слишком солёные. Они сначала провоцируют обезвоживание организма, а потом заставляют жидкость задерживаться в тканях и вызывают отёчность. Фастфуд же из-за содержания большого количества трансжиров, обработанного мяса и минимального количества здоровых ингредиентов и вовсе превратится в бомбу замедленного действия для людей с возрастом 50+. Есть такое можно исключительно по праздникам, так как злоупотребление такой пищей действительно может сократить жизнь.

Напитки с кофе, особенно сладкие